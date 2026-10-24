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Kayserili Alptekin Canözkan, U25 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu

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Kayserili Alptekin Canözkan, U25 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu
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Kayserili sporcu Alptekin Canözkan, İspanya'daki U25 Gençler 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak ilk Avrupa derecesini aldı. 11 ülkeden sporcuların katıldığı 24 sporcuyla başlayan şampiyonada Canözkan, yarı finalde rakibine kaybederek üçüncülüğü elde etti.

İspanya'nın Los Alczares kentinde düzenlenen U25 Gençler 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcu Alptekin Canözkan, Avrupa üçüncüsü olarak kariyerinin ilk Avrupa derecesini elde etti.

Kayserili bilardo sporcusu Alptekin Canözkan, İspanya'nın Murcia bölgesindeki Los Alczares kentinde düzenlenen U25 Gençler 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. 11 farklı Avrupa ülkesinden sporcuların katıldığı ve 24 sporcuyla başlayan şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayan Canözkan, kariyerinin ilk Avrupa madalyasını kazandı. Turnuvada Hollandalı Luca Philipoom ve Belçikalı Nick Rosier ile karşılaşan Alptekin Canözkan, grubunu birinci sırada tamamlayarak üst tura yükseldi. Son 16 turunda Fransız sporcu Tangui Duriez ile mücadele eden Kayserili sporcu, çeyrek finalde ise Türkiye'den birlikte turnuvaya katıldığı Seymen Özbaş'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Danimarkalı Daniel Christiansen ile karşılaşan Canözkan, mücadeleyi kaybederek şampiyonayı Avrupa üçüncüsü olarak tamamladı.

Kariyerinin ilk Avrupa derecesini elde etmenin gururunu yaşayan Alptekin Canözkan, başarının arkasında aylar süren yoğun emek, inanç ve disiplinli çalışmanın bulunduğunu belirtti. Kürsüde yaşadığı heyecanın kelimelerle tarif edilemeyeceğini ifade eden genç sporcu, kazandığı madalyanın gelecekteki daha büyük başarıların habercisi olduğunu vurguladı. Canözkan, bu zorlu süreçte kendisine inanan ve desteklerini esirgemeyen sponsorlarına da teşekkür ederek, Avrupa üçüncülüğünün kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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