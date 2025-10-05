Haberler

Kayseri Voleybol Kulübü Lige Galibiyetle Başladı

Türkiye 2. Kadınlar Voleybol Ligi 5. Grup takımlarından Kayseri Voleybol Kulübü, sezonun açılış maçında Merinos Voleybol'u 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Maç öncesinde düzenlenen törende takımlara ve hakemlere hediyeler verildi.

Ligin ilk haftasında GevherNesibe SporSalonu'nda Merinos Voleybol'u konuk eden Kayseri Voleybol Kulübü, rakibini 25-27, 25-19, 25-20 ve 25-20 biten setler sonunda 3-1 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Kadınlar 2. Ligi 1. haftasında, Kayseri'de Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynanan Kayseri Voleybol Spor ile Merinos Spor Kulübü karşılaşması öncesinde anlamlı bir tören düzenlendi. Uluslararası Voleybol Hakemi ve TVF Kayseri İl Temsilcisi İsmail Yıldırım ile Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal; her iki kulübün takım kaptanlarına çiçek takdiminde bulunurken, antrenörlere de hediye takdim ettiler. Törende, müsabakanın başhakemi ve yardımcı hakemleri de unutulmadı. Ligin ilk haftası vesilesiyle, Uluslararası Voleybol Hakemi ve TVF Kayseri İl Temsilcisi İsmail Yıldırım ile Kayseri Voleybol İl Hakem Kurulu Üyesi ve Gözlemci Cihan Demir tarafından hakemlere çeşitli hediyeler sunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
