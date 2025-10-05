Kayseri Voleybol Kulübü Lige Galibiyetle Başladı

Türkiye 2.Kadınlar Voleybol Ligi 5. Grup ekiplerinden Kayseri Voleybol Kulübü (KVK); ligin açılış maçında kendi evinde ağırladığı Merinos Voleybol'u 3-1 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.

Ligin ilk haftasında GevherNesibe SporSalonu'nda Merinos Voleybol'u konuk eden Kayseri Voleybol Kulübü, rakibini 25-27, 25-19, 25-20 ve 25-20 biten setler sonunda 3-1 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Kadınlar 2. Ligi 1. haftasında, Kayseri'de Gevher Nesibe Spor Salonu'nda oynanan Kayseri Voleybol Spor ile Merinos Spor Kulübü karşılaşması öncesinde anlamlı bir tören düzenlendi. Uluslararası Voleybol Hakemi ve TVF Kayseri İl Temsilcisi İsmail Yıldırım ile Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal; her iki kulübün takım kaptanlarına çiçek takdiminde bulunurken, antrenörlere de hediye takdim ettiler. Törende, müsabakanın başhakemi ve yardımcı hakemleri de unutulmadı. Ligin ilk haftası vesilesiyle, Uluslararası Voleybol Hakemi ve TVF Kayseri İl Temsilcisi İsmail Yıldırım ile Kayseri Voleybol İl Hakem Kurulu Üyesi ve Gözlemci Cihan Demir tarafından hakemlere çeşitli hediyeler sunuldu. - KAYSERİ