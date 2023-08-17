Kayseri Voleybol, Kadınlar 2. Lig 13. Grup'ta Mersin İhtisasspor ile açılış maçına çıkacak

Kadınlar 2. Lig 13.grupta mücadele edecek olan Kayseri Voleybol takımı sezonu deplasmanında açacak.

Kadınlar 2.Lig 2022-2023 voleybol sezonunun fikstür çekimi yapıldı. TVF resmi Youtube kanalından gerçekleşen kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu "2023-2024 voleybol sezonu Türkiye 2. Liglerinin kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Sezonumuzun kazasız ve sakatlıksız geçmesi temennisiyle başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun ardından söz alan TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, yeni sezon ve lig statüleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kayseri'yi yeni sezonda Kadınlar 2.Lig 13.grupta temsil edecek olan Kayseri Voleybol'un rakipleri ve fikstürü belli oldu. Kadınlar 2.Lig'inde 1. devre karşılaşmaları 15 Ekim - 3 Aralık 2023 tarihleri arasında, 2. devre karşılaşmaları 10 Aralık 2023 - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayseri başlayan Kayseri Voleybol sezonun ilk maçına deplasmanda Mersin ekibi MTD Otomotiv Mersin İhtisasspor karşısında çıkacak. Kayseri Voleybol takımı Kadınlar 2.Ligi'nde Adana Büyükşehir Belediyespor, Adana Voleybol, Adan Seyhan Belediyespor, Aksaray 1989 Spor, Kuzeyboru Spor, MTD Otomotiv Mersin İhtisasspor, Siyah Beyaz Spor ve Tarsus Amerikan Koleji takımları ile mücadele edecek.

Kadınlar 2.Lig 13.Grupta 1. Hafta Karşılaşmaları

Adana Voleybol-Siyah Beyaz Spor

Adana Büyükşehir Bld.-Adana Seyhan Bld.

Tarsus Amerikan Koleji-Aksaray 1989 Spor

MTD Otomotiv Mersin İhtisasspor-Kayseri Voleybol - KAYSERİ