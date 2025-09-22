Kayseri U16 Ligi'nde Zeki Akparlarspor ve Hacılar Erciyesspor Berabere Kaldı

Kayseri U16 Ligi B Grubu 1. haftasında Zeki Akparlarspor ile Hacılar Erciyesspor karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı karşılaşmada kazanan çıkmadı ve iki takım puanları paylaştı.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Samed Armut, Muhammed Emin Vural, Göktürk Seven

Zeki Akparlarspor U16: Emir Kekeç (Berat Z. dk. 73), Ahmet Çağan E., Berat Şimşek, Faruk Kaan Demir (Yiğit dk. 73), Mustafa Bayırbaş, Emirhan Taşbaş (Efecan dk. 45), Taha Efe Dolğun (Melih dk. 73), Menderes Yaşar (Utku dk. 45), M. Enes Coşgun, Tevfik Ersan Eren, Fahrettin Musab

Hacılar Erciyesspor U16: Ali Kaan Baran, Arda Ceylan, Celal Yiğit Macit, Kerem Kuş, Emir Özdemir, Abdullah Tekin, Şaban Erciyes, Salih Nazlı (Taner dk. 41), Beytullah Çalış, Serhat Yıkılmaz, A. Samet Erkan (Yusuf dk. 41)

Goller: Tevfik Ersan Eren (dk. 8, dk 36) (Zeki Akparlar FK U16), Beytullah Çalışır (dk. 10), Serhat Yıkılmaz (dk. 37) (Hacılar Erciyesspor U16)

Kırmızı kart: Şaban Erciyes (dk. 59) (Hacılar Erciyesspor U16) - KAYSERİ