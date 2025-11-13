Kayseri U16 Ligi'nde Finalistler Belli Oldu

Kayseri U16 Ligi'nde normal sezonun ardından Play-Off yarı final maçları dün oynandı ve finale kalan takımlar belli oldu.

2025-2026 futbol sezonu Kayseri U16 Ligi'nde normal sezon tamamlandı. Normal sezonun ardından 8 takım Play-Off'a kaldı. Oynanan Play-Off yarı final maçlarında Kayseri Şekerspor, Kocasinan Şimşekspor, Erciyes 38 FK ve Gültepespor takımları rakiplerini yenerek adlarını finale yazdırdılar. Finale kalan 4 takımdan 3'ü Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek. Play-Off final maçları yarın saat 13.00 ve 15.00'de Argıncık Stadı'nda oynanacak.

U16 Ligi Play-Off final maçı programı ise şu şekilde:

Saat 13.00 - Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Şekerspor

Saat 15.00 - Erciyes 38 FK-Gültepespor - KAYSERİ