Kayseri Süper Amatör Küme'de 5. hafta tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 5 maç ile 5. hafta geride kalırken, toplam 27 gol atıldı. Süper Amatör Küme, 29 Kasım Pazar günü oynanacak olan 6. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Lider Hacılar Erciyesspor'un kayıpsız yoluna devam ederken ligin 6. hafta karşılaşmaları büyük heyecana sahne olması bekleniyor. Süper Amatör Küme'de 5. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Amaratspor 2-6 Kayseri Yolspor

Erciyes Esen Makina FK 3-1 Kocasinan Ülküspor

Kayseri Atletikspor 9-1 Döğergücü FK

Hacılar Erciyesspor 1-0 Develispor

Büyük Toramanspor 3-1 Argıncıkspor

G.O.Paşaspor (BAY)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı