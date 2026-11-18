Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. hafta 5 maçla tamamlandı, 21 gol atıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. hafta oynanan 5 maçla tamamlandı ve toplam 21 gol atıldı. Hacılar Erciyesspor namağlup liderliğini sürdürüyor, Kayseri Atletikspor ile Kayseri Yolspor ilk galibiyetini aldı; 5. hafta maçları 22 Kasım Pazar günü oynanacak.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. hafta tamamlandı.
Kayseri Amatör Küme'de oynanan 5 maç ile 4. hafta geride kalırken, toplam 21 gol atıldı. Süper Amatör Küme, 22 Kasım Pazar günü oynanacak olan 5. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Kayseri Atletikspor ve Kayseri Yolspor'un ilk galibiyetini aldığı haftada lider Hacılar Erciyesspor namağlup yoluna devam ediyor. Süper Amatör Küme'de 4. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
K.Ülküspor 0 - 6 Kayseri Atletikspor
Hacılar Erciyesspor 7 - 2 Döğergücü FK
G.O.Paşaspor 1 - 4 Kayseri Yolspor
Büyük Toramanspor 0 - 0 Amaratspor
Develispor 1 - 0 Argıncıkspor
Erciyes Esen Makina FK (BAY)