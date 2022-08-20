Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri spor haberi... Yaşar Kemal Uğurlu Başakşehir Kayserispor maçını 3. kez yönetecek

Kayseri spor haberi... Yaşar Kemal Uğurlu Başakşehir Kayserispor maçını 3. kez yönetecek

Spor Haberleri

Gelen Kayseri haberlerine göre Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor arasındaki maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor arasındaki maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu bugüne kadar 20'şer kez Başakşehir'in ve Kayserispor'un maçlarında düdük çaldı. Tecrübeli hakem, üçüncü kez iki takım arasındaki maçı yönetecek.

Ankara bölgesi Süper Lig hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, yarın oynanacak Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor maçını yönetecek. Tecrübeli hakem, bugüne kadar 20 kez Başakşehir'in 20 kez de Kayserispor'un maçında düdük çaldı. Başakşehir, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği 20 maçta 12 kez kazanıp 3 kez berabere kalırken 5 kez de yenildi. Kayserispor ise 20 maçta 8 galibiyet 5 mağlubiyet alırken 7 kez de berabere kaldı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bugüne kadar 2 kez Başakşehir - Kayserispor maçında düdük çaldı. Bu maçlarda kazanan olmadı. Müsabakanın birisi 0-0 sona ererken diğer maç ise 1-1 bitmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yaşar Kemal Kayserispor Başakşehir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title