Kayseri spor haberi: Kayserispor'da 5 eksik var Kayseri spor haberi... Bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Kayserispor'da Olivier Kemen ile Joseph Attamah forma giyemeyecek. Bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Kayserispor'da Olivier Kemen ile Joseph Attamah forma giyemeyecek. Lige Beşiktaş deplasmanında start verecek Yukatel Kayserispor, hazırlıklarını tamamlayarak dün İstanbul'da gitti. Sarı kırmızılı kafilede 22 futbolcu yer alırken sakatlıkları bulunan Olivier Kemen ile Joseph Attamah yer almadı. Ayrıca Anthony Uzodimma, Hayrullah Erkip ve Arif Kocaman da maç kafilesine dahil edilmedi. Sakatlığı geçen Dimitrios Kolovetsios, Gustavo Campanharo, Lionel Carole ise 22 kişilik kadroya dahil edildi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Joseph Attamah Kayserispor İstanbul Beşiktaş Spor Haberler

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