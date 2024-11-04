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Kayseri Şekerspor Zirveye Ortak Oldu

Kayseri Şekerspor Zirveye Ortak Oldu
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Kayseri Şekerspor, Süper Amatör Küme B Grubu'ndaki kritik maçta Kocasinan Şimşekspor'u 2-1 yenerek zirveye ortak oldu. Maçta geriye düşen Kayseri Şekerspor, Eren Torbalı ve Batuhan Kaya'nın golleriyle galip geldi.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme B Grubu'nda zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Kayseri Şekerspor 1-0 geriye düştüğü maçta Kocasinan Şimşekspor'u 2-1 yenerek zirveye ortak oldu.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Halit Karacabay, Furkan Koç

Kocasinan Şimşekspor: Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Bahtiyar Ekici, Mertcan Babayiğit, Berat Topal, Bulut Akbaş, İzzet Karagül, Mehmet Tek (Mecit Kaan Ateş dk.60), Furkan Ulus (Naim Can Göksoy dk.22), Hüseyin Barış Temizyürek, Fatih Atik

Kayseri Şekerspor: Sadettin Kahraman, Abdullah Öztürk, Batuhan İlhan (Cesur Saitov dk.90+2), Mehmet Doğru (Doğukan Bozkurt Çetin dk.75), A.Samet Şimşek, Batuhan Kaya (Mert Arısoy dk.90+2), Turgut Yetük, Rahman Can Güneri, Mehmet Ali Öncü (Ahmet Ortun Temir dk.22), Eren Torbalı, Çağrı Elgölgesi

Goller: Fatih Atik (dk.34 pen) (Kocasinan Şimşekspor), Eren Torbalı (dk.30), Batuhan Kaya (dk.70) (Kayseri Şekerspor)

Kırmızı Kart: Çağrı Elgölgesi (dk. 90) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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