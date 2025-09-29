Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'de 8 Gollü Mücadele
Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. hafta maçında Erciyes Esen Makina FK ile Esen Metal SK 4-4 berabere kaldı. İki takımda 1'er puanla haftayı kapattı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 2. haftasında Erciyes Esen Makina FK ile Esen Metal SK karşı karşıya geldi. Tam 8 golün atıldığı karşılaşma 4-4 tamamlandı ve takımlar haftayı 1'er puanla kapattı.
Stat: Argıncık stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Furkan Emre Arslan, Burhan Başpınar, Hamza Yıldız
Erciyes Esen Makina FK: Yunus Karamanoğulları, Hüseyin Aydın, (Doğukan Bayhan dk.46), Mehmet Doğru, (Batuhan İlhan dk.46), Mert Arısoy, Deniz Yıldırım, (Muammer Savaş dk.73), Ömer Kaya, Selim Yağmur, Latif Aydemir, Emre Fındık, (Mehmet Kütük dk.46), Haki Özer, (İlkay Karakoç dk.46), Hasan Emre Göltaş
Esen Metal SK: Volkan Bayram, İbrahim Mızrak, Berkay Demir, Ozan Özer, Ali Emre Yüksel, (Ozan Minik dk.63), Turgut Yetük, Mustafa Can Yetük, (Eymen Çelik dk.87), Zekai Kepezkaya, Enes Mustafa İlhan, (Kürşat Küçük dk.63), Halil İbrahim Demir, (Mustafa Kerim Sözen dk.51), Arda Taştan
Goller: Turgut Yetük (dk.31 pen, dk 27), Arda Taşdan (dk.70), Mustafa Kerim Sözen 8dk.75) (Esen Metal SK), (İlkay Karakoç dk.48 ve 90), (Hasan Emre Göltaş dk.64), Selim Yağmur (dk.80) (Erciyes Esen Makina FK) - KAYSERİ