Haberler

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'de 8 Gollü Mücadele

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'de 8 Gollü Mücadele
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2. hafta maçında Erciyes Esen Makina FK ile Esen Metal SK 4-4 berabere kaldı. İki takımda 1'er puanla haftayı kapattı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 2. haftasında Erciyes Esen Makina FK ile Esen Metal SK karşı karşıya geldi. Tam 8 golün atıldığı karşılaşma 4-4 tamamlandı ve takımlar haftayı 1'er puanla kapattı.

Stat: Argıncık stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Furkan Emre Arslan, Burhan Başpınar, Hamza Yıldız

Erciyes Esen Makina FK: Yunus Karamanoğulları, Hüseyin Aydın, (Doğukan Bayhan dk.46), Mehmet Doğru, (Batuhan İlhan dk.46), Mert Arısoy, Deniz Yıldırım, (Muammer Savaş dk.73), Ömer Kaya, Selim Yağmur, Latif Aydemir, Emre Fındık, (Mehmet Kütük dk.46), Haki Özer, (İlkay Karakoç dk.46), Hasan Emre Göltaş

Esen Metal SK: Volkan Bayram, İbrahim Mızrak, Berkay Demir, Ozan Özer, Ali Emre Yüksel, (Ozan Minik dk.63), Turgut Yetük, Mustafa Can Yetük, (Eymen Çelik dk.87), Zekai Kepezkaya, Enes Mustafa İlhan, (Kürşat Küçük dk.63), Halil İbrahim Demir, (Mustafa Kerim Sözen dk.51), Arda Taştan

Goller: Turgut Yetük (dk.31 pen, dk 27), Arda Taşdan (dk.70), Mustafa Kerim Sözen 8dk.75) (Esen Metal SK), (İlkay Karakoç dk.48 ve 90), (Hasan Emre Göltaş dk.64), Selim Yağmur (dk.80) (Erciyes Esen Makina FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Türkiye'nin dev bankasında IBAN krizi! Para gönderimi yapılamıyor

Türkiye'nin dev bankasında kriz! Para gönderimi yapılamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu

Genç adamın korkunç sonu! Günler sonra evlenecekti
İstanbul'da 30 bin TL kira istenen evin hali herkesi isyan ettirdi

İstanbul'daki bu daire için istenen kira vatandaşları isyan ettirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.