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Kayseri Kaykay Takımı Türkiye Şampiyonu

Kayseri Kaykay Takımı Türkiye Şampiyonu
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Kayseri Kaykay Takımı, 02-04 Ağustos tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kaykay Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Mücadeleci kimliği ve takım ruhuyla rakiplerini geride bırakan ekip, Kayseri'nin spor branşlarındaki yükselişini gözler önüne serdi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuların azmini ve çalışkanlığını gururla karşıladıklarını belirterek kendilerine teşekkür etti.

Kayseri ; kaykay branşında önemli bir başarıya daha imza attı.

02-04 Ağustos tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kaykay Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Kaykay Takımı, Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyona boyunca sergilediği mücadeleci kimliği, disiplinli çalışması ve takım ruhuyla dikkat çeken Kayseri ekibi, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasını kazandı. Elde edilen bu başarı, Kayseri'nin son yıllarda farklı spor branşlarında yakaladığı yükselişi bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşayan Kayseri Kaykay Takımı büyük bir gururla şehre döndü.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda; "Sporcularımızın azmi ve çalışkanlığı bizleri gururlandırdı. Kayseri, sporun her branşında adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza gelecek organizasyonlarda da başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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