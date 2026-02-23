Haberler

Kayseri Kadın FK farklı kazandı

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, TFF Kadınlar 1. Lig A Grubunda Gaziantep Asyaspor'u 10-1 mağlup ederek sezonu 40 puanla zirvede tamamladı. Maçta Kafayat Atoke Başhıru 5 gol atarak dikkat çekti.

Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü, TFF Kadınlar 1. Lig A Grubunda ligin 14. haftasında deplasmanda Gaziantep Asyaspor'u 10-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar sezonu 40 puanla zirvede tamamladı.

Stat Gaziantep Mehmet Hayri Özkeçeci

Hakemler: Nuray Öztürk, Bünyamin Çoban, İrem Biçen

Gaziantep Asyaspor: Beyza Öz, İslim Erdem, Havva Nur Atçı, Melike Kılıç, Eda Uğur, Fatma Betül Özcan, Rabia Kılıç, Şeyma Şimşek, Melike Tunç, Eda Nur Balgıç, Berfin Akkuş

Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Eda Aydın, (Ayşe Altun dk.23), Eylül Ebrar Şimşek, Kafayat Atoke Başhıru, Nisanur Yıldırım, Gizem Ağıl, (Elanur Çıkılı dk.55), Eylül Turunç, Gonca Tan, Şimal Su Hayta, Arife Yaren Çankaya, Ayşe Nur Köyünü, (Zeynep Bilir dk.55),

Goller: Fatma Betül Özcan (dk.84) (Gaziantep Asyaspor), Kafayat Atoke Başhıru (dk.11-31-39-42 ve 65), Şimal Su Hayta (dk.67 penaltı), Arife Yaren Çankaya (dk.49 ve 85), Nisanur Yıldırım (dk.44 ve 57) (Kayseri Kadın FK) - KAYSERİ

