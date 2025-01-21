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Kayseri Kadın FK, Kocaeli'yi 2-0 ile Geçti

Kayseri Kadın FK, Kocaeli'yi 2-0 ile Geçti
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Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Kayseri Kadın FK, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek 3 puan kazandı. Maç Sümer Stadı'nda gerçekleşti. Kayseri'nin gollerini Ayşegül Aydın ve Manuela Sınmı attı.

Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Kayseri Kadın FK, ligin 13. haftasında oynadığı maçta Kocaeli Bayan Futbol Kulübü 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Mustafa Uçkan, Mustafa Kalaycı, Şule Öztürk

Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Bahar Özen (Nisanur Yıldırım dk. 80), Elmas Karakaya, İrem Nur Karakoç ( Ayşegül Aydın dk. 67), Claude Guylaine (Manuela Sınmı dk. 46), Şerife Nur Birol, Saniye Arslano, Mine Okaytu, Duygu Karabay (İlayda Nisa Erdoğan dk. 80), Elvin Kılınç (Eylül Turunç dk. 84), Elanur Çıkılı

Kocaeli Bayan FK: Rabia Cemre Genç, Feyza İrtürk, Melek Uzar, Sıla Arslantürk, Sena Cin, Aleyna Alkan (Sümeyra Şirin dk. 54), Esila Havva Şerit, Dilara Atan, Sude Dağdelen, Şahan Deren Azgın (Sultan Akyol dk. 54), Buse Dağdelen

Goller: Ayşegül Aydın (dk. 75), Manuela Sınmı (dk. 79) (Kayseri Kadın FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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