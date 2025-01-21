Kayseri Kadın FK, Kocaeli'yi 2-0 ile Geçti
Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Kayseri Kadın FK, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek 3 puan kazandı. Maç Sümer Stadı'nda gerçekleşti. Kayseri'nin gollerini Ayşegül Aydın ve Manuela Sınmı attı.
Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Kayseri Kadın FK, ligin 13. haftasında oynadığı maçta Kocaeli Bayan Futbol Kulübü 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Mustafa Uçkan, Mustafa Kalaycı, Şule Öztürk
Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Bahar Özen (Nisanur Yıldırım dk. 80), Elmas Karakaya, İrem Nur Karakoç ( Ayşegül Aydın dk. 67), Claude Guylaine (Manuela Sınmı dk. 46), Şerife Nur Birol, Saniye Arslano, Mine Okaytu, Duygu Karabay (İlayda Nisa Erdoğan dk. 80), Elvin Kılınç (Eylül Turunç dk. 84), Elanur Çıkılı
Kocaeli Bayan FK: Rabia Cemre Genç, Feyza İrtürk, Melek Uzar, Sıla Arslantürk, Sena Cin, Aleyna Alkan (Sümeyra Şirin dk. 54), Esila Havva Şerit, Dilara Atan, Sude Dağdelen, Şahan Deren Azgın (Sultan Akyol dk. 54), Buse Dağdelen
Goller: Ayşegül Aydın (dk. 75), Manuela Sınmı (dk. 79) (Kayseri Kadın FK) - KAYSERİ