Kayseri Kadın FK ilk mağlubiyetini aldı
Kayseri Kadın Futbol Kulübü bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Kayseri Kadın Futbol Kulübü bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü ligin 3. haftasında evinde oynadığı maçta Amed Sportif Faaliyetlerine 3-0 mağlup oldu. Sezona Sultabeyligücü Spor galibiyeti ile başlayan sarı kırmızılılar ligin 2. haftasında deplasmanda 1207 Antalyaspor Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. İlk 3. hafta sonunda 4 puan toplayan Kayseri Kadın Futbol Kulübü ligin 4. haftasında deplasmanda Yüksekova Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı