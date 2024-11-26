Üye Girişi
Haberler
Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı

Ankara'da operasyon! Çok sayıda emniyet mensubu için gözaltı kararı

 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında

Belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı

 50 ülkeden İsrail'i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi

50 ülkenin "Evet" dediği İsrail karşıtı karara 4 liderden "ret" oyu
Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi

Türkiye'de çekilen fotoğraf Süryanileri küplere bindirdi

Kayseri Kadın FK Antrenörü Kökoğlu: 'Takımımızın Performansından Gurur Duyuyorum'

Kayseri Kadın FK Antrenörü Kökoğlu: 'Takımımızın Performansından Gurur Duyuyorum'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Kayseri Kadın FK, deplasmanda Kocaeli Bayan FK'yi 3-0 mağlup etti. Antrenör Osman Bahadır Kökoğlu, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takımın azmi ve mücadele ruhu ile galip gelmelerinin önemine vurgu yaptı.

Kayseri Kadın FK Antrenörü Osman Bahadır Kökoğlu, takımının gösterdiği performansla gurur duyduğunu söyledi.

Kadınlar 1. Lig B Grubunda zirve mücadelesi veren Kayseri Kadın FK deplasmanda Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Kayseri Kadın FK Antrenörü Osman Bahadır Kökoğlu, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kökoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Takımımız Kocaeli Bayan FK deplasmanında 3-0 galip geldi. Maçta pek pozisyon olmasa da mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük ve galibiyeti elde ettik. Maç boyunca istediğimiz pozisyonları da bulmakta zorlandık, ancak oyuncularımızın gösterdiği azim ve kararlılıkla sahadan galip ayrılmayı başardık. Bu tür deplasman maçlarında galip gelmek için çok önemli. Şu anda 3.sıradayız ve bu başarıyı elde etmek için çok çalıştık. Takımımızın gösterdiği performanstan gurur duyuyorum. Ancak bu seviyede kalmak ve daha da yukarıya çıkmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Hedefimiz her zaman en iyisi olmak ve bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularıma ve teknik ekibimize güvenim tam. Önümüzdeki maçlara daha da hırslı ve kararlı bir şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz. Biz takım olarak her şeyin daha iyisini yapabilecek kapasitedeyiz. Bundan sonraki maçlarda bu eksikliklerimizi gidermeyi hedefliyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ankara'da operasyon! Çok sayıda emniyet mensubu için gözaltı kararı
img

Son dönemlerin en yüksek seviyesi
img

CHP'li Başarır ağzını fena bozdu! Varank'ın yanıtı ise daha bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? ATV CANLI İZLE 26 KASIM | Müge Anlı Tutku Dilara öldürüldü mü, nerede? 27 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 26 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Diyarbakır Kayapınar Belediyesi hangi parti? Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı kimdir? Cengiz Dündar gözaltına mı alındı? DEM Parti Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar neden gözaltına alındı? 26 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 26 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Gaziantep hava durumu 26 Kasım | Bugün Gaziantep'te kar var mı, hava nasıl olacak? Gaziantep 15 günlük hava durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.