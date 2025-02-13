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Kayseri, İç Anadolu Bölge Muaythai Şampiyonası'na 120 Sporcu ile Katılıyor

Kayseri, İç Anadolu Bölge Muaythai Şampiyonası'na 120 Sporcu ile Katılıyor
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Ankara'da 19-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek İç Anadolu Bölge Muaythai Şampiyonası'na Kayseri'den 120 sporcu ve 15 kişilik teknik ekip katılacak. Şampiyonada ilk ikiye giren sporcular Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.

Ankara'da düzenlenecek İç Anadolu Bölge Muaythai Şampiyonası'na Kayseri'den 120 sporcu katılacak.

Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, yazılı açıklamasında, Türkiye Muaythai Federasyonunca 19-23 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek şampiyonanın, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşeceğini belirtti.

Dört ayrı kategorilerinde yapılacak şampiyonaya Kayseri'den, 120 sporcu ve 15 kişiden oluşan teknik ekibin katılacağını aktaran Ulu, "Milli takımda hedeflediğimiz sayıda yer alıp şehrimizi ve ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek istiyoruz. Bunun için yeni şampiyonlar çıkarmaya ve Kayseri'yi muaythaide marka şehir halinde tutmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ulu, şampiyonada kategori ve kilolarında ilk ikiye giren sporcuların Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Spor
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