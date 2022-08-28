Kayseri haberleri... Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor: 3-0 Spor Haberleri Kayseri spor haberi | STAT: Kadir HasHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Serkan Çimen, İbrahim Bozbey YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal - Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo (Dk. 77 Ackah), Ramazan Civelek (Dk. 88 Gökhan Sazdağı), Cardoso (Dk. 88 Uzodimma), Mane (Dk. 70 Mensah), Thiam, İlhan Parlak (Dk. STAT: Kadir Has HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Serkan Çimen, İbrahim Bozbey YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal - Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo (Dk. 77 Ackah), Ramazan Civelek (Dk. 88 Gökhan Sazdağı), Cardoso (Dk. 88 Uzodimma), Mane (Dk. 70 Mensah), Thiam, İlhan Parlak (Dk. 70 Gavranovic) BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri - Hayrullah Bilazer, Alper Uludağ, Mejia (Dk. 88 Mert Hakan Kurt), Alperen Aydın, Fontanilla, Serginho (Dk. 83 Erol Can Akdağ), Murat Cem Akpınar (Dk. 79 Rahmetullah Berişbek), Bajic, Savicevic (Dk. 46 Doğan Davas), Sainz GOLLER: Dk. 22 Onur Bulut, Dk. 72 Gavranovic, Dk. 87 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor ) SARI KARTLAR: Kolovetsios (Yukatel Kayserispor ), Fontanilla, Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor ) Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. 6'ncı dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Thiam ortasını yaptı. İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti. 22'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Campanharo'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onur Bulut'un şutunda top ağlara gitti: 1-0. 45+3'üncü dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Kullanılan korner sonrasında Kolovetsios, Fontanilla'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Sarper Barış Saka, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi. 45+5'inci dakikada Mane'nin penaltı atışında üst direğe çarpan top auta çıktı. 72'nci dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Onur Bulut pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gavranovic, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. 87'nci dakikada Kayserispor bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Ramazan Civelek'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. - Kayseri Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün Giresunspor Kayserispor Onur Bulut Kayseri Spor Haberler

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