Kayseri haberi... Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. haftanın hakemleri açıklandı Spor Haberleri Kayseri haber... Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 1. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı. Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 1. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı. Kayseri Süper Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Yeni sezonun ilk maçlarında Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor ve Gültepespor ile Kayseri Simya Koleji takımları 10 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Argıncık Stadı 1-2 Nolu Sahalarda karşı karşıya gelecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 1. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde: 10 Eylül 2022 Cumartesi Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor: Suat Alptekin Gültepespor-Kayseri Simya Koleji: Süha Adıyaman 11 Eylül 2022 Pazar Erciyes Esen Makina FK-Sungur FK: Alim Kandemir Esentepespor-Argıncıkspor: Cemal Emre Gömeç Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor: Hüseyin Otyakmaz Kocasinan Ülküspor-G. O.Paşaspor: Ramazan Haymana Başakpınar Belediyespor-Develi Emar Spor: Hakan Çam Kayseri Şekerspor-Özvatan BElediyespor: Hüseyin Keğin Kayseri Atletikspor-Trend Gayrimenkul: Nail Berkant Sarıkaya Yahyalıspor-Kocasinan Yemlihaspor: Yusuf Uğurlu - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gençlerbirliği Kayseri Eylül Spor Haberler

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