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Kayseri haberi... Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. haftanın hakemleri açıklandı

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Kayseri haberi... Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri haber... Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 1. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 1. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Yeni sezonun ilk maçlarında Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor ve Gültepespor ile Kayseri Simya Koleji takımları 10 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Argıncık Stadı 1-2 Nolu Sahalarda karşı karşıya gelecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 1. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

10 Eylül 2022 Cumartesi

Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor: Suat Alptekin

Gültepespor-Kayseri Simya Koleji: Süha Adıyaman

11 Eylül 2022 Pazar

Erciyes Esen Makina FK-Sungur FK: Alim Kandemir

Esentepespor-Argıncıkspor: Cemal Emre Gömeç

Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor: Hüseyin Otyakmaz

Kocasinan Ülküspor-G. O.Paşaspor: Ramazan Haymana

Başakpınar Belediyespor-Develi Emar Spor: Hakan Çam

Kayseri Şekerspor-Özvatan BElediyespor: Hüseyin Keğin

Kayseri Atletikspor-Trend Gayrimenkul: Nail Berkant Sarıkaya

Yahyalıspor-Kocasinan Yemlihaspor: Yusuf Uğurlu - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Kayseri Eylül Spor Haberler

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