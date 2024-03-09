Kayseri Genç Kız Voleybol İl Birinciliği tamamlandı. Kayseri Voleybol Kulübü'nün şampiyon olduğu maçlar büyük heyecana sahne oldu.

Gevher Nesibe Spor Salonu'nda düzenlenen Genç Kız Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda Kayseri Voleybol Kulübü şampiyon olurken, Talas Spor Kulübü ikinci ve Kayseri Voleybol Kulübü-C takımı üçüncü oldu. Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, turnuvaya katılan tüm takımları kutladı.

Halil Dicle, "Genç Kızlar voleybol İl Şampiyonasına katılan tüm takımlarımızı kutlarım. Türkiye Şampiyonası Gruplarında Kayseri'yi temsil edecek olan Kayseri Voleybol SporKulübü'ne başarılar dilerim' dedi. - KAYSERİ