Kayseri Erkek Takımı Yüzme Türkiye İkincisi Oldu

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Şampiyonası Yüzme müsabakalarında mücadele eden Kayseri Erkek takımı Türkiye ikincisi oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Şampiyonası Yüzme müsabakaları; 30-31 Ağustos tarihlerinde Mersin'de yapıldı. Kayseri Erkek Takımı yapılan yarışmalar sonunda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Elde etmiş oldukları derecelerden dolayı sporcularımızı ve Antrenörleri Vacid Köse, Mehmet Ayberk Hincal, Ömür Çamdalı, Mustafa Berberoğlu ve Talat Urhan'ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz." - KAYSERİ