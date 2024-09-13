Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü Stopere 2 Maç Cezası Verildi

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü stoperi İhsan Uğur Göktaş'a 2 maç ceza verildi.

1. haftadaki Zonguldak Kömürspor maçının 60. dakikasında yaptığı faul sonrası direk kırmızı kart gören İhsan Uğur Göktaş'ın cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul nedeniyle İhsan Uğur Göktaş'a 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. İhsan Uğur, ligin 2. haftasında oynanacak olan Sebat Gençlikspor ve ligin 3. haftasında oynanacak olan Turgutluspor maçlarında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

PFDK'dan yapılan açıklamada, "Erciyes 38 Futbol Kulübü sporcusu İhsan Uğur Göktaş'ın, 07.09.2024 tarihinde oynanan Zonguldak Kömürspor A.Ş.-Erciyes 38 Futbol Kulübü, TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ