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Kayseri'de saha komiserleri 2026-2027 sezonu açılış toplantısında buluştu

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Kayseri'de saha komiserleri 2026-2027 sezonu açılış toplantısında buluştu
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Türkiye Futbol Saha Komiserleri Federasyonu Kayseri Şubesi 2026-2027 sezonu açılış ve koordinasyon toplantısını Kayseri Sümer Amatör Evi'nde yaptı. Şube Başkanı Safa Menderes Civek, toplantıda sezon için hazırlıkların tamamlandığını ve sahada görev sürdüreceklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Federasyonu Derneği Kayseri Şubesi 2026-2027 Sezonu Açılış ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Murat Ülger, Kayseri İl Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Etlikçi, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Kayseri Şube Başkanı Safa Menderes Civek, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Kayseri Şubesi Saha Komiserleri ve davetliler katıldı. Türkiye Futbol Saha Komiserleri Kayseri Şube Başkanı Safa Menderes Civek yaptığı açıklamada; "Türk futbolunun daha düzenli, güvenli ve adil bir şekilde ilerlemesi adına 2026-2027 sezonu için hazırlıklarımızı tamamladık. Kayseri Saha Komiseri Derneği olarak, futbolun olduğu her yerde görev bilinciyle sahada olmaya devam edeceğiz. Toplantıda emeği geçen ASKF Başkanımız Mutlu Önal'a ve tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Adil, centilmence ve sorunsuz bir sezon olması dileğiyle" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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