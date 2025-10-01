Kayseri'de Kamu Spor Oyunları Voleybol Müsabakalarının Fikstürü Açıklandı

Kayseri Voleybol İl Temsilciliği, 3. Kamu Spor Oyunları Erkekler Voleybol Müsabakalarının fikstürünü açıkladı.

Kamu kurumlarının erkek voleybol takımlarının karşı karşıya geleceği organizasyonda, Kayseri Üniversitesi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Devlet Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Hastanesi Fakülte Takımı, Şehir Hastanesi, AFAD, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Özel Eğitim Uygulama Okulları ve çeşitli ortaokul takımları mücadele edecek. Turnuvada her gün saat 18.00'den itibaren başlayacak karşılaşmalarda kurum takımları kıyasıya rekabet edecek.

Kayseri Voleybol İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, tüm sporseverler "Gelin, sporda buluşalım" sloganıyla maçlara davet edildi. - KAYSERİ