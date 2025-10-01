Haberler

Kayseri'de Kamu Spor Oyunları Voleybol Müsabakalarının Fikstürü Açıklandı

Kayseri'de Kamu Spor Oyunları Voleybol Müsabakalarının Fikstürü Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Voleybol İl Temsilciliği, 3. Kamu Spor Oyunları kapsamında erkek voleybol takımları arasında gerçekleştirilecek müsabakaların fikstürünü duyurdu. Çeşitli kamu kurumlarının takımları, her gün saat 18.00'de mücadele edecek.

Kayseri Voleybol İl Temsilciliği, 3. Kamu Spor Oyunları Erkekler Voleybol Müsabakalarının fikstürünü açıkladı.

Kamu kurumlarının erkek voleybol takımlarının karşı karşıya geleceği organizasyonda, Kayseri Üniversitesi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Devlet Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Hastanesi Fakülte Takımı, Şehir Hastanesi, AFAD, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Özel Eğitim Uygulama Okulları ve çeşitli ortaokul takımları mücadele edecek. Turnuvada her gün saat 18.00'den itibaren başlayacak karşılaşmalarda kurum takımları kıyasıya rekabet edecek.

Kayseri Voleybol İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, tüm sporseverler "Gelin, sporda buluşalım" sloganıyla maçlara davet edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.