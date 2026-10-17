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Kayseri'de Kamu Spor Oyunları İl Birinciliği voleybol ve futsalda ödüllerle sona erdi

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Kayseri'de Kamu Spor Oyunları İl Birinciliği voleybol ve futsalda ödüllerle sona erdi
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Kayseri'de düzenlenen Kamu Spor Oyunları İl Birinciliği, voleybol ve futsal müsabakalarının ardından sona erdi. Talas Spor Salonu'ndaki törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Kayseri'de kamu çalışanlarını sporun birleştirici gücü etrafında buluşturan Kamu Spor Oyunları İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Voleybol ve futsal branşlarında kıyasıya mücadele eden takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Kayseri'de düzenlenen Kamu Spor Oyunları İl Birinciliği müsabakaları, heyecan dolu karşılaşmaların ardından tamamlandı. Kamu kurumları arasında dostluk, dayanışma ve takım ruhunu güçlendirmeyi amaçlayan organizasyon, Talas Spor Salonu'nda gerçekleştirilen futsal müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi. Kocasinan İlçe Müdürlüğüne bağlı Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda voleybol, Talas Spor Salonu'nda ise futsal karşılaşmaları düzenlendi. Kamu kurumlarının takımları, şampiyonluk için mücadele ederken sporcuların azmi ve centilmence performansları organizasyona renk kattı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın yakından takip ettiği müsabakalarda rekabetin yanı sıra dostluk ve fair-play anlayışı da ön plana çıktı. Futsal karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları; Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve ilçe müdürleri tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı; başarılı takımları tebrik ederek organizasyona katılan kamu kurumlarına ve sporculara teşekkür etti. Kamu Spor Oyunları'nın kurumlar arası iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmedeki önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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