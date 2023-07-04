Kayseri'de Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum Projesi

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan 'Hayalini Kuruyorum, Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum Projesi' kapsamında 118 çocuk tekvando eğitimi alıyor. Proje, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durup daha iyi bir geleceğe sahip olması ve sosyalleşmesi amacıyla hayata geçirildi.

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından kırsal mahallelerdeki çocuklar için başlatılan "Hayalini Kuruyorum, Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum Projesi" kapsamında 118 çocuk tekvando eğitimi alıyor.

Develi ve Talas ilçelerinde jandarmanın sorumluluk bölgesindeki merkeze uzak yerlerde ikamet eden çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durup daha iyi bir geleceğe sahip olması ve sosyalleşmesi amacıyla "Hayalini Kuruyorum, Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum Projesi" hayata geçirildi.

Kurs eğitmenleri ve beden eğitimi öğretmenlerinden oluşan ekip, ilk etapta 2 ilçedeki 16 kırsal mahallede yaşayan 118 çocuğu projeye dahil etti.

Evlerinden servislerle alınan çocuklar, ilçe merkezlerindeki spor salonlarında kendilerine ücretsiz verilen malzemelerle hafta sonları 3 grup halinde ikişer saat minderde ter döküyor.

Proje koordinatörü Jandarma Kıdemli Başçavuş Ender Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin hayata geçirilmesi için Vali Gökmen Çiçek'in önemli katkı sunduğunu söyledi.

Çocuklara daha kaliteli ve güvenli bir hayat sunmak için jandarma olarak büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Kılıç, "Kayseri İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde merkeze uzak yerleşim yerlerinde ikamet edip, sosyal ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle spor branşlarıyla tanışma fırsatı bulamamış ilkokul ve ortaokul öğrencisi 7-14 yaş grubu kız ve erkek çocuklarımızın sporla tanışması, sosyalleşmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması için söz konusu projenin yürütülmesine başlandı." diye konuştu.

Projeye ilgi yoğun

Projenin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Kılıç, 1550 başvuru arasından 118 çocuğun seçildiğini, sonraki aşamada sayının artacağını dile getirdi.

Kılıç, çocukların şampiyonalarda madalya kazanması için hep birlikte ter dökeceklerini ifade ederek, "Kayseri İl Jandarma Komutanlığı olarak çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projeyi daha iyi yerlere taşıyacağız." diye konuştu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da ilçelerinde de hayata geçirilen projeyi önemsediklerini, jandarmanın değerli bir görev üstlendiğini belirterek, her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Çocuklardan 8 yaşındaki Tuğçe Dinç ise Çayırözü Mahallesi'nden Develi ilçe merkezine servisle geldiğini, jandarma sayesinde başka mahallelerden gelen arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

10 yaşındaki Yağmur Güleken de projeye katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Jandarma sayesinde sosyalleştiklerini anlatan Güleken, "Tekvando yapmayı ve arkadaşlarımla burada oynamayı çok seviyorum. Üstümüzdeki kıyafetleri ve malzemeleri jandarma verdi. Jandarmaya çok teşekkür ediyorum. Burada biz çok mutluyuz ve çok güzel zaman geçiriyoruz. Servislerle bizi evlerimizden alıp buraya getiriyorlar." ifadelerini kullandı.