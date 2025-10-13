Haberler

Kayseri'de 7-3'lük çılgın maç

Kayseri'de 7-3'lük çılgın maç
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 4.haftasında 10 golün atıldığı karşılaşmada Erciyes Esen Makina FK rakibi Talas Anayurtspor'u 7-3 mağlup etti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 4.haftasında Erciyes Esen Makina FK ile Talas Anayurtspor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmayı Erciyes Esen Makina FK, 7-3'lük skorla kazandı.

10 GOLÜN ATILDIĞI ÇILGIN MAÇ

Erciyes Esen Makina FK'ye galibiyeti getiren golleri 10, 55 ve 73. dakikada Hasan Emre Göltaş, 15. dakikada Latif Aydemir, 23. dakikada Selim Yağmur, 42. dakikada Ömer Kaya ve 52. dakikada Mehmet Doğru kaydetti. Talas Anayurtspor'un golleri 31. dakikada Avni Gümüştepe, 40 ve 58. dakikada Semih Can Gül'den geldi.

FUTBOLSEVERLERE KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI

İki takımında üst lige çıkmayı hedeflediği ligde 10 gole sahne olan müsabaka, karşılaşmayı tribünlerde izleyen futbolseverlere oldukça keyifli anlar yaşattı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
