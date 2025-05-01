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Kayseri'de 5x5 Futbol ve 3x3 Basketbol Gençlik Kupası Başlıyor

Kayseri'de 5x5 Futbol ve 3x3 Basketbol Gençlik Kupası Başlıyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'Sokaklar Bizim 5x5 Futbol Gençlik Kupası' ve 'Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası', 1-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvurular alınarak Kayseri'de heyecanla gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ulusal Spor Projeleri kapsamında, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek olan 'Sokaklar Bizim 5x5 Futbol Gençlik Kupası' ve 'Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası' başlıyor.

Kayseri'de de gerçekleştirilecek olan turnuvalar, genç sporculara büyük bir heyecan sunacak. Turnuvaya, 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında doğan gençler katılabilecek. Başvurular 1-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Mahalli maçlar ise 19-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Tüm katılımcıların başvuru için takımların Ek-1 başvuru formunu doldurarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne elden teslim etmesi gerekiyor. Gençleri spora teşvik etmek ve mahalle kültürünü yeniden canlandırmak amacıyla düzenlenen bu organizasyon, Kayseri'de genç yeteneklerin sahneye çıkmasına fırsat tanıyacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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