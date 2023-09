Kayseri'de 3x3 Basketbol Turnuvası Şampiyonu Academia Spor Kulübü

Kayseri'de 9-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası tamamlandı. Turnuvada şampiyonluğa Academia Spor Kulübü ulaştı.

Kayseri'de hafta sonu 3x3 Basketbol fırtınası esti. 9-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen Basketbol Sokakta Büyük eylül turnuvası, heyecan dolu maçlara sahne oldu. Birçok 3x3 basketbol turnuvasında boy gösteren ve dereceye giren Academia Spor Kulübü, ilk kez şampiyonluk heyecanını yaşadı. Bu yıl birincisi düzenlenen ve büyük erkekler kategorisinde 16 takımın katıldığı Basketbol Sokakta Büyük eylül turnuvasında gruptaki üç maçından da galip ayrılan Academia Spor Kulübü çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarında da rakiplerine geçit vermedi ve namağlup şampiyon oldu.

Turnuvanın ardından Academia Spor Kulübü Başkanı Dr. Mustafa Ülker, " Kayseri'de 3x3 Basketbol gelişiyor ve yaygınlaşıyor. Düzenlenen her yeni turnuva, basketbolun halkla buluşmasına da katkı sağlıyor. Ayrıca bu ve benzeri turnuvalar yeni oyuncuların ön plana çıkmasına imkan veriyor. Bizler sokak basketbolu oynayan gençleri salon basketboluna da taşımayı hedefliyoruz. Bu nedenle, bunun gibi turnuvaları oldukça önemsiyoruz. Elimizden geldiğince katılmak ve desteklemek gayretindeyiz. Elbette bugün kulübümüz için önemli bir gündü. Daha önce birçok turnuvada kürsü başarısı göstermiştik ancak bu ilk şampiyonluğumuz oldu. Bu nedenle çok mutluyuz. Bu mutluluğu bize yaşatan oyuncularımız Yakup Kaan Evci, Talha Ural ve Mehmet Mert Özhüsrevoğlu'na teşekkür ederiz. Bu oyunu güzelleştiren aslında rakiplerinizin de güçlü olmasıdır. Bu turnuvada da çok önemli takımlarla mücadele ettik. Özellikle final karşılaşmasını yüzlerce seyirci heyecan içerisinde takip etti. Biz turnuvaya katılan ve dereceye giren tüm takımları tebrik ederiz. Ayrıca turnuva organizatörlerine, Basketbol İl Temsilcimiz Mehmet Ünal Sağlam'a, taraftarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Diğer taraftan bir bilgilendirme de yapalım. Kayseri'de 12 ay antrenmanlarına devam eden büyük erkekler takımlarından biriyiz. Önümüzdeki haftalarda başlayacak olan Kayseri Büyük Erkekler Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Aynı zamanda altyapı çalışmalarımız da başladı. 7-15 yaş arası sporcularımızla haftalık antrenmanlarımız devam ediyor. Her geçen gün spor kulübümüz adından daha fazla söz ettirir hale geliyor. Bu vesileyle, her branştan sporculara külümüzün kapısının açık olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Academia Spor Kulübü'nün deneyimli oyuncusu Yakup Kaan Evci ise, "Özellikle bu turnuvaya katılmamıza vesile olan Dr. Mustafa Ülker hocama teşekkür ediyorum. Güzel bir turnuvayı geride bıraktık. Bu şampiyonluğu, Academia Spor Kulübü ve taraftarına armağan ediyoruz. Bizi destekleyen ve yanımızda olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kulübümüzün adını tüm Türkiye'de duyurmaya devam edeceğiz. Nice şampiyonluklara" dedi. - KAYSERİ