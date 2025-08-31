Kayseri'de "2025 Yaz Spor Okulları Kapanış Programı" düzenlendi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ tarafından düzenlenen "2025 Yaz Spor Okulları Kapanış Programı"na katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda, spor ve sihirbaz gösterileri, palyaço şovları ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Programda konuşan Elitaş, Büyükkılıç'a spora ve gençlere verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç ise Kayseri'nin spor ve kültürde marka şehir olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini belirtti.

Uluslararası yarı maraton ile kültür yolu festivali etkinliklerinin eylül ayında olacağını anlatan Büyükkılıç, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte, çocuklara 6 bin fidan ve sertifika dağıtımı da yapıldı.