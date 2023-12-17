Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübünü ziyaret ederek Başkan Ali Çamlı ile bir araya geldi. Büyükkılıç, kulüp yönetimi ve futbolcularla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübünü ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübünü ziyaret ederek Başkan Ali Çamlı ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü oynanacak Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesinde kulübü ziyaret etti.

Ziyarette teknik ekip, futbolcu ve yönetimle bir araya gelen Büyükkılıç, çalışmalar hakkında Başkan Çamlı'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "Dualarımız onlarla, göğsümüzü kabartıyorlar. Taraftarı, yönetimi, oyuncusu ve hocasıyla inşallah destan yazmaya devam edecek diye inanıyorum." ifadesini kullandı.

Teknik Direktör Recep Uçar ise Fenerbahçe maçında ellerinden geleni yaparak taraftarı mutlu etmeye çalışacaklarını kaydetti.

Başkan Çamlı da Büyükkılıç'ın her zaman Kayserispor'un yanında olduğunu belirterek, teşekkür etti.