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Kayseri Bünyan'daki stadyuma 500 seyirci kapasiteli tribün kazandırıldı

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Kayseri Bünyan'daki stadyuma 500 seyirci kapasiteli tribün kazandırıldı
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Bünyan Stadyumu'nda 500 seyirci kapasiteli tribünün inşaatı tamamlandı. Yeni tribünle stadyumun sportif müsabakalara ve organizasyonlara daha iyi şartlarda ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde spor altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında, Bünyan Stadyumu'nda yapımı gerçekleştirilen 500 seyirci kapasiteli tribünün inşaatı tamamlandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bünyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Bünyan Stadyumu'nda, 500 seyirci kapasiteli tribün inşaatı tamamlandı. İlçenin spor altyapısını güçlendirmek, sporculara daha modern imkanlar sunmak ve vatandaşların sportif organizasyonları daha konforlu bir ortamda takip edebilmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar başarıyla sonuçlandı. Yeni tribünün tamamlanmasıyla birlikte Bünyan Stadyumu'nun, ilçede düzenlenecek sportif müsabakalara ve çeşitli organizasyonlara daha iyi şartlarda ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentin spor altyapısını güçlendirmek, ilçeleri modern spor tesisleriyle buluşturmak ve spora yapılan yatırımlarla geleceğin şampiyonlarını desteklemek amacıyla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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