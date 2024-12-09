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Kayseri Atletikspor, Kayserigücü FK'yi 22-0 Mağlup Etti

Kayseri Atletikspor, Kayserigücü FK'yi 22-0 Mağlup Etti
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Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu'nda Kayseri Atletikspor, Kayserigücü FK karşısında tarihi bir galibiyet alarak maçı 22-0'lık skorla kazandı. Takım, bu sezon A grubunda en farklı sonuca imza attı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Kayseri Atletikspor; ligin 9. haftasında oynadığı maçta Kayserigücü FK'yi 22-0 mağlup etti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Kayseri Atletikspor, ligin 9. haftasında Kayserigücü FK ile karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada Kayseri Atletikspor rakibi karşısında gol olup yağdı. Doksan dakika boyunca rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Kayseri Atletikspor sahadan 22-0'lık galibiyetle ayrılarak bir maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Kayserigücü FK karşısında tarihi bir galibiyete imza atan Kayseri Atletikspor bu sezon A grubunda en farklı sonuca imza attı.

Kayseri Atletikspor'da Kayserigücü FK karşısında galibiyeti getiren golleri; Tuncay Kara (7), Furkan Batar (3), Ömer Faruk Karadoğan (3), Utku Berk (2), Yusuf Tolu, Yusuf Karamanoğulları, Gökden Gökdemir, Buğrahan Çiçek, Furkan Yiğit Yılmaz, Emre Ateş ve İbrahim Çalış kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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