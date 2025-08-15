Kayseri Amatör Futbolunda 2025-2026 Sezonu İçin Geri Sayım Başladı

Kayseri Süper Amatör Küme ve 1.Amatör Küme'nin 2025-2026 futbol sezonu Eylül ayında başlayacak. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, sezon için dileklerini iletirken, liglerin başlama tarihinin 20-21 Eylül olarak planlandığını açıkladı.

Kayseri amatöründe 2025-2026 futbol sezonu için geri sayım başladı.

Kayseri Süper Amatör Küme 1.Amatör Küme'de yeni sezon Eylül ayında start alacak. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel ve Tertip Komitesi üyeleri yaptığı toplantı sonrası Süper Amatör Küme ve 1.Amatör Küme'nin Eylül ayında başlaması planlandı. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamada "2025-2026 futbol sezonu hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız ve sakatlıksız bir sezon olmasını diliyorum. Kayseri Süper Amatör Küme ve 1.Amatör Küme maçlarının başlama tarihi 20-21 Eylül olarak planlanmaktadır. Dün itibari ile kitapçık Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlandı. Bizde komite olarak liglerin başlama tarihlerini net olarak ilerleyen günlerde açıklayacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
