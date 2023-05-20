Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri 4 Haziran'da yapılacak

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince düzenlenen 98. Geleneksel Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri ve At Yarışları, 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince düzenlenen 98. Geleneksel Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri ve At Yarışları, 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AA muhabirine, güreşlerin yaklaşık bir asırdır düzenlendiğini söyledi.

Beldenin pehlivanlar diyarı olduğunu belirten Çölgeçen, güreşlerin yanı sıra at yarışları etkinliği de yapılacağını kaydetti.

Tüm vatandaşları Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri ve At Yarışları'na davet eden Çölgeçen, organizasyonda yaklaşık 500 güreşçinin mücadele edeceğini sözlerine ekledi.