Üye Girişi
Haberler
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte çalıştığı ülke
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun

Kavaklı öğrenciler Yaşar Doğu'nun yolunda: 8 birincilik kazandılar

Kavaklı öğrenciler Yaşar Doğu'nun yolunda: 8 birincilik kazandılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Kavak İlhan Kuşan Ortaokulundan 8 öğrenci, Okul Sporları Yıldızlar İl Birinciliği Güreş (grekoromen) Müsabakalarında 8 altın madalya kazandı.

Samsun'un Kavak İlhan Kuşan Ortaokulundan 8 öğrenci, Okul Sporları Yıldızlar İl Birinciliği Güreş (grekoromen) Müsabakalarında 8 altın madalya kazandı.

Okul Sporları Yıldızlar İl Birinciliği Güreş (grekoromen) Müsabakalarında yarışan öğrencilerden Efecan Köz, Kadir Kırış, Aydın Efe Trabzon, Talha Emir Sağlam, Turgut Yasin Talha, Mustafa Yusuf Yazıcı, Emirhan Gümüş ve Hüseyin Can Üke il birincisi, Fırat Eren, Yağız Özgür Metin ve Efe Berk Gül de il ikincisi oldu. Böylece Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu güreşçileri takım halinde de il 1'incisi olmayı başardı. Müsabakalara okulu temsilen katılan tüm öğrenciler, bu başarıların ardından Amasya'da yapılacak olan grup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

Yaşar Doğu'nun memleketi

Başarıları dolayısıyla öğrencileri tebrik eden Kavak İlhan Kuşan Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Tarku, "Olimpiyat, dünya ve Avrupa Şampiyonu olan, ata sporumuzun efsane güreşçisi Yaşar Doğu'nun memleketi olan Kavak ilçemize bu gururu yaşatan tüm öğrencileri kutluyorum. Ayrıca güreşçi öğrencilerimizin yetiştirilmesinde ve müsabakalara hazırlanmalarında büyük emek harcayan Kavak Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi antrenörlerine ve beden eğitimi öğretmenlerine teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Soyunma odasında sarf ettiği cümle takımı şampiyon yapar
img

Antrenman videosu viral oldu
img

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak

Tarih verip açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak
Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti
Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'a tutuklama talebi

Kerimcan'ın ifadesi ortaya çıktı! Bir sahneden kazancı dudak uçuklattı

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Meriç Keskin kimdir? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli? Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kerimcan Durmaz serbest bırakıldı mı? Kerimcan Durmaz'ın suçu ne, neden tutuklandı? Memur ve emekli refah payı alacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.