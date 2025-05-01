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Katar Milli Futbol Takımı, Julen Lopetegui ile Anlaştı

Katar Milli Futbol Takımı, Julen Lopetegui ile Anlaştı
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Katar Milli Futbol Takımı, İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui ile 2027 yılına kadar sürecek bir anlaşma sağladı. Lopetegui, daha önce İspanya Milli Takımı ve Real Madrid gibi takımlarda görev yapmıştı.

Katar Milli Futbol Takımı, İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in eski teknik direktörü Julen Lopetegui ile anlaştı.

Katar Futbol Federasyonu (QFA) tarafından yapılan açıklamada, "İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui, resmen Katar Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak atandı ve sözleşmesi, 2027'ye kadar geçerli olacak." denildi.

Daha önce İspanya Milli Takımı ve Real Madrid dışında Porto ve Sevilla gibi ekipleri de çalıştıran Lopetegui, son olarak İngiliz temsilcisi West Ham United'da görev aldı.

Julen Lopetegui, Katar'da görevi İspanyol teknik adam Luis Garcia'dan devraldı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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