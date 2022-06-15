Katar biletini alan son takım Kosta Rika oldu! İşte Dünya Kupası'nda grupların görünümü

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası'na play-off finalinden katılan ülkelerden biri de Kosta Rika oldu.

ÜST ÜSTE 3. KEZ DÜNYA KUPASI'NA KATILDILAR

Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayipler Elemeleri Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Kosta Rika adını play-off finaline yazdırdı. Orta Amerika ülkesinin finaldeki rakibi Yeni Zelanda ise Okyanusya Elemeleri'nde rakiplerini geçerek finaller için Kıtalararası Play-off Finali oynama hakkı elde etti. Katar'ın Er-Reyyan şehrinde yer alan Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında Kosta Rika, henüz 3. dakikada Joel Campbell'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelede son 20 dakikaya 10 kişi giren Yeni Zelanda aradığı golü bulamazken, Orta Amerika ülkesi üst üste 3. kez finallere gitmeyi başardı.

DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDECEK TAKIMLARIN TAMAMI BELLİ OLDU

Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda İspanya, Almanya ve Japonya ile karşılaşacak. Kosta Rika'nın final biletini almasının ardından Katar'daki finallerde mücadele edecek 32 takım da belli oldu.

FIFA 2022 Dünya Kupası grupları şöyle oluştu:

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

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