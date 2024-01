Kastamonuspor, Etimesgut Belediyespor mağlubiyetini unutup 24Erzincanspor maçına odaklandı

İkinci devrenin ilk maçında sahasında Etimesgut Belediyespor'a karşı yenilgi alarak başlayan Kastamonuspor, hafta sonu karşılaşacağı 24Erzincanspor hazırlıklarını sürdürüyor. GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, 24Erzincanspor ile zor bir maç oynayacaklarını belirterek, kazanmayı çok istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi Iğdır Futbol Kulübü ve Amedspor'un 7 puan önünde lider olarak tamamlayan GMG Kastamonuspor, ikinci devrenin ilk maçında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor karşısında 1-0 yenildi. Mağlubiyeti çabuk unutan Kastamonuspor, İsmail Dikmenli Spor Tesisleri'nde hafta sonu karşılaşacağı 24Erzincanspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takıma kazandırdığı yeni oyuncularla ikinci devreyi de üstünlükle bitirmeyi planlayan Kastamonuspor, ligde kendisinden 10 puan geride 4. sırada yer alan 24Erzincanspor galibiyetiyle tekrar çıkışa geçmek istiyor. Deplasmanda zorlu takımlara karşı galibiyet almayı hedefleyen Kastamonuspor, yeniden galibiyet serisi yakalamak için çalışmalarını devam ettiriyor.

Levent Eriş: "Etimesgut karşısında kaçırdığımız 11 pozisyonumuz oldu, verilmeyen penaltılarımız vardı"

Teknik Direktör Levent Eriş, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci devreye istemedikleri bir mağlubiyetle başladıklarını söyleyerek, "Ligin ilk maçı olan Etimesgut maçı, ilk devreyi mükemmel bitirmiş bir takım olarak kazanmayı çok arzuladığımız bir müsabakaydı. Maçta çok pozisyon üretmemize rağmen, inanılmaz baskı da kurmamıza rağmen gerçekleştiremediğimiz, değerlendiremediğimiz, pozisyon sayısı oldukça yüksek olan, verilmeyen penaltıları olan, atılan golün sayılmadığı bölüm olan ve hakikaten karşılığında da alınamayan puanlara baktığımızda istediğimiz sonuç ile bitmediğini söyleyebilirim. Ligin ilk maçı her zaman zorlu geçer, kazanmayı çok istemiştik fakat kazanamadık. Neticede lig çok uzun bir maraton. Bunlar olacaktır, futbolun içinde bunlar olacaktır. Biz 7 puan gerilerden gelip 7 puan en yakın takipçimize fark atmış bir takımız. O günkü dirayetimizi nasıl gösterdiysek, antrenörlük hayatımda benim hep oyuncularıma şunları ifade etmişimdir. Ne kazanmakta büyük sevinç çığlıkları atacaksınız, ne de mağlubiyetlerde aşırı derecede üzüleceksiniz. Bunu asla ve asla takımımdan istemiyorum. Bundan sonraki süreçte de inşallah kazanarak devam edeceğimiz bir yol haritası var. İnşallah bunu da gerçekleştirip yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Saha ve zemin şartları inanılmaz kötüydü, savunma yapmak daha basit hale geldi"

Saha ve zemin şartlarının çok kötü olduğunu ve savunma yapan rakip takımın direnç kazandığını belirten Eriş, "Kazanmayı çok istememize rağmen kazanamadığımız bir müsabaka olarak değerlendiriyoruz. Saha ve zemin şartları inanılmaz kötüydü, savunma yapmak daha basit hale geldi. Topu kalenizden uzak tutmak daha basitti, bu anlamda Etimesgut bize göre daha şanslıydı. Bir de çok kapalı bir savunmaya karşı oynadık. Defansı biraz açamadığımızı söyleyebilirim. Bu kadar net pozisyonlarda bulmamıza rağmen özellikle ilk devrede 5 net pozisyonumuz vardı. Bu pozisyonları kaçırınca rakipte direnç kazandı. Dirençlerini de iyi kullandıklarını söyleyebilirim. Bu konuda yol kazası olarak kendi beceremediğimiz bir mağlubiyet olarak düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Erzincan zor bir maç olacak ama bizim çok sevdiğimiz ve çok saygı duyduğumuz bir kulüp"

Ligin çok iyi bir takımına karşı oynayacaklarını ifade eden Levent Eriş, "Bütün müsabakalar bundan sonra artık çok zor geçecek. İkinci devrede bizim adımıza ya da rakiplerimiz adına kolay bir müsabaka hiçbirimizi beklemiyor. Bu puanları yakaladık diye bizim her maçımızın kolay geçeceğini asla düşünmüyoruz. Bundan sonraki süreçte maçlar bizim için daha zorlu geçecek. Rakipler bize karşı daha fazla önlem alacak. Erzincan takımı da bana göre ligi en iyi güç uygulayan takımlardan bir tanesi. Çok kaliteli ve tecrübeli oyuncuları bulunuyor. Zor bir maç olacak ama bizim çok sevdiğimiz ve çok saygı duyduğumuz bir kulüp. Biz de güzel bir müsabakanın olmasını arzu ediyoruz, güzel bir karşılaşmanın neticesinde de kazanmayı çok istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Muhammet Arslantaş: "Futbolun gerektirdiği her şeyi yaptık ama bir türlü gol bulamadık"

Başakşehir'den GMG Kastamonuspor'a transfer olan Muhammet Arslantaş ise, "Kastamonuspor'un başarısı için geldim. İnşallah bu yıl takıma katkı verip, hedeflediğimiz şampiyonluğu şehre getirmek istiyoruz. İyi bir ortam ve iyi bir takımımız var. Bu yılın ilk devresini zaten çok iyi geçirdik, ikinci devrede istikrarlı gidip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Çok iyi bir havamız var, iyi çalışıyoruz. Bu hafta Erzincan'a gideceğiz. Tamamen galibiyet odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Galip gelebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Etimesgut karşısında oynadığımız gibi bundan sonra bu takım böyle bir maç daha oynamaz. Kazanmanın gerektirdiği her şeyi yaptık ama top bizi gerçekten sevmedi. İnanılmaz pozisyonlara girdik fakat olmadı. Bir daha da böyle bir maç oynayacağımızı ben düşünmüyorum. Çünkü futbolun gerektirdiği her şeyi yaptık ama bir türlü gol bulamadık, top kaleye girmedi, top bizi sevmedi. Ben çok iyi oynadığımızı düşünüyorum, o sahaya göre çok iyi oynadık. Tamamen buz üzerinde oynadık" açıklamasında bulundu. - KASTAMONU