Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak

TFF, Kasımpaşa'nın 2024/25 sezonunda Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıkladı. Süper Lig ekibi Kasımpaşa, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını TFF'ye bildirdi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

TFF'den yapılan açıklamada, "Kasımpaşa A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır." denildi.

Fenerbahçe de daha önce TFF'ye Türkiye Kupası'na katılmayacağını TFF'ye bildirmişti.