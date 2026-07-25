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Kasımpaşa, Erciyes kampını tamamladı

Kasımpaşa, Erciyes kampını tamamladı
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SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2'nci etap çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde tamamladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2'nci etap çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamladı.

Kasımpaşa, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Lacivert-beyazlı ekip, 15 Temmuz'da başladığı 2'nci etap kamp çalışmalarını dün Gençlerbirliği ile oynadığı ve sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldığı hazırlık karşılaşması ile tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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