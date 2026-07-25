Kasımpaşa, Erciyes kampını tamamladı

SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2'nci etap çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamladı.

Kasımpaşa, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Lacivert-beyazlı ekip, 15 Temmuz'da başladığı 2'nci etap kamp çalışmalarını dün Gençlerbirliği ile oynadığı ve sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldığı hazırlık karşılaşması ile tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı