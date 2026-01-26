Kasımpaşa'da Attila Szalai ile yollar ayrıldı

Topladığı 16 puanla küme düşme hattının bir adım üstünde yer bularak Süper Lig'de kötü günler geçiren Kasımpaşa'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

ATTILLA SZALAI İLE YOLLAR AYRILDI

Kasımpaşa'nın sezon başında Hoffenheim'dan kiralık kadrosuna kattığı Attila Szalai'nin Türkiye'deki ikinci dönemi kısa sürdü. İstanbul ekibi deneyimli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

SEZON PERFORMANSI

Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe forması da giyen Szalai, Trendyol Süper Lig'de bu sezon lacivert-beyazlı formayla 15 maça çıktı. Macar savunmacı, bu maçlarda 1 asistlik performans sergiledi.