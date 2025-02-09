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Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Yeni takımıyla 2'de 2 yapan teknik direktör Burak Yılmaz, kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe maçında kulübedeki yerini alamayacak. Öte yandan konuk takımda sarı kart sınırında bulunan 3 futbolcu Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor'u karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-2 kazandı.

SİNAN BOLAT KENDİ KALESİNE ATTI

Kasımpaşa'nın ilk golünü 26. dakikada Kevin Rodrigues kaydetti. 30. dakikada ise Çaykur Rizespor'da Rachid Ghezzal'ın kullandığı korneri Kasımpaşa kalecisi Sinan Bolat, kendi ağlarına gönderdi. 45+8. dakikada Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi

İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Dakikalar 57'yi gösterirken Kasımpaşa'da Nuno da Costa, farkı 2'ye çıkartan golü attı. 80. dakikada Çaykur Rizesporlu Ali Sowe, Kasımpaşa ağlarını havalandırdı ve fark yeniden 1'e indi. Başka gol sesi çıkmayan mücadele, Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi

RİZESPOR'DA 3 İSİM GALATASARAY MAÇINDA YOK

Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu cezalı duruma düştü. Varesanovic, karşılaşmanın 23. dakikasında orta alanda rakibi Mortadha Ben Ouanes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Samet ise 64. dakikada hakeme itirazları sonrasında sarı kartla cezalandırıldı. Bu sezon 4. sarı kartlarını gören iki futbolcu da, Rizespor'un Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edeceği maçta cezalı duruma düştü.

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi

BURAK YILMAZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sahalarda ender rastlanacak bir şekilde kırmızı kart gördü. Genç teknik adam, karşılaşmanın 38. dakikasında oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ozan Ergün tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Yılmaz, karşılaşmanın kalan kısmını tribünden takip etti. Yılmaz, gördüğü bu kırmızı kart nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçında takımının başında yer alamayacak.

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi

BURAK YILMAZ İLE 2'DE 2

Geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u 5-3 yenen Kasımpaşa, bu sonuçla birlikte Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı iki lig maçını da kazanmış oldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı da Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı. 31 puana ulaşan Kasımpaşa, 8. sıraya yerleşti. 27 puanda kalan Çaykur Rizespor ise 10. sırada konumlandı. Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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