Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Kasımpaşa-Beşiktaş maçı Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak.
  • Maç saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda başlayacak.
  • Hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR hakemi Kadir Sağlam olacak.
  • Maç beIN Sports 1'den yayınlanacak.
  • Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cafu, Winck, Diabate, Thiam, Kubilay.
  • Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Toure, Abraham.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam görev alacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cafu, Winck, Diabate, Thiam, Kubilay

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Toure, Abraham

