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Kasaya 3.5 milyar lira girecek! Galatasaray'da yeni sezon için kombine yenileme dönemi başladı

Kasaya 3.5 milyar lira girecek! Galatasaray'da yeni sezon için kombine yenileme dönemi başladı
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Galatasaray, yeni sezon için kombine yenileme dönemi başlattı. Sarı-kırmızılı taraftalar, 30 Çarşamba gününe kadar kampanyadan yararlanabilecek. kombine fiyatları 19 bin 500 ila 150 bin lira arasında değişiyor. Bu sezon 40 binden fazla kombine satışı yapan Cimbom, gelecek sezon için de bunu başarırsa yaklaşık 3.5 milyar lira gelir elde edecek.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3., toplamda ise 25. şampiyonluğuna emin adımlarla yürüyen ve 5. yıldız için geri sayıma geçen Galatasaray'da 2025-2026 sezonunda iç sahada yapacağı maçlar için kombine yenilenme dönemi başladı. Sarı-kırmızılılar, 40 bini aşması durumunda hatırı sayılır bir gelir elde edecek.

YENİ SEZON İÇİN KOMBİNE BAŞLAMA DÖNEMİ BAŞLADI

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2025-2026 futbol sezonu kombinelerinin yenileme işlemlerinin, passo.com.tr, Passo uygulaması veya RAMS Park kombine ofisinden yapılacağı bildirildi.

Kasaya 3.5 milyar lira girecek! Galatasaray'da yeni sezon için kombine yenileme dönemi başladı

SON GÜN 30 NİSAN

Kombine yenileme hakkı olan taraftarların, 30 Nisan Çarşamba gününe kadar kampanyadan faydalanabilecekleri kaydedildi. Sarı-kırmızılıların belirlediği kombine fiyatları 19 bin 500 ila 150 bin lira arasında değişiyor.

3.5 MİLYAR LİRA KAZANDIRACAK

Galatasaray'ın geçen sene 2024-2025 sezonu için çıkardığı kombine bilet fiyatları 12 bin ila 90 bin ila arasında değişiyordu. Sarı-kırmızılılar bu sezon için 40 binden fazla kombine bilet satışı gerçekleştirmişti. Cimbom, gelecek sezonun kombine biletlerinde 40 bin satışı aşarsa yaklaşık 3.5 milyar lira gelir sağlayacak.

Kasaya 3.5 milyar lira girecek! Galatasaray'da yeni sezon için kombine yenileme dönemi başladı

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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