Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya Destek: 'Hadsizliğe Cevap Verildi'

AK Parti İzmir Milletvekili ve Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Avrupa Ligi'nde oynanan Partizan- Fenerbahçe Beko maçında Sırp taraftarların açtığı pankarta yönelik paylaşımda bulundu.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kasapoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemde kulüplerimizin Avrupa müsabakalarında ülkemize ve değerlerimize yönelik tahrik edici ve tehditkar görsellere şahit oluyoruz. Kin ve nefret içerikli bu görsellere karşı sıfır tolerans ilkesiyle gereken süreçlerin işletileceğine inanıyoruz. Bu hadsizliğe en okkalı cevabı sahada veren Fenerbahçe Beko'yu yürekten kutluyorum."