Karslı Atlet Bahar Yıldırım Türkiye Şampiyonu Oldu

Karslı Atlet Bahar Yıldırım Türkiye Şampiyonu Oldu
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İzmir'de düzenlenen Muharrem Dalkılıç Avrupa Şampiyonası seçmelerinde Karslı atlet Bahar Yıldırım, rakiplerini geçerek Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Yıldırım, 24 Mayıs 2025'te Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Karslı atlet, Türkiye Şampiyonu oldu.

İzmir'de 03.05.2025 tarihinde yapılan Muharrem Dalkılıç Avrupa Şampiyonası seçmesi yarışmalarında Kars rüzgarı esti. Yarışmalara katılan Karslı atlet Bahar Yıldırım, rakiplerini tek tek geçerek Türkiye Şampiyonu oldu. Milli atlet Bahar Yıldırım 24 Mayıs 2025 tarihinde Fransa Pace'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Kars'ı temsil edecek.

Öte yandan Bahar Yıldırım'ın Türkiye Şampiyonu olması Kars'ta sevinçle karşılandı. Karslılar Yıldırım'ın Avrupa Şampiyonu olacağına inanıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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