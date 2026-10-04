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Karşıyaka, Zafer Uysal yönetiminde Kepezspor'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı

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Karşıyaka, Zafer Uysal yönetiminde Kepezspor'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı
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İlk 4 maçta galibiyet alamayan Karşıyaka, Zafer Uysal yönetimindeki ilk maçında Kepezspor'u deplasmanda 1-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Kaptan Ensar'ın 82'nci dakikada penaltıdan attığı golle gelen 3 puanla Karşıyaka, 5 maç sonunda 5 puana ulaştı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedeflediği sezonda ilk 4 maçta galibiyetle tanışamayan Karşıyaka ilkleri yaşayıp kazanmayı başardı. Teknik direktörlük görevini hafta içinde devralan Zafer Uysal yönetimindeki ilk maçta Antalya'da kendisi gibi galibiyeti bulunmayan Kepezspor deplasmanına çıkan Karşıyaka, 1-0'lık skorla ilk galibiyetini kazandı. Teknik direktör Zafer Uysal, futbolcu ve antrenör olarak görev yaptığı yeşil-kırmızılılardaki kariyerine 3 puanla başlarken, Karşıyaka bu sezon ilk kez bir maçta öne geçip üstünlüğünü son düdüğe kadar korudu.

Kepez'de rakibin 57'nci dakikada kazandığı penaltıda gole izin vermeyen kaleci Burak, takımını ateşleyen isim oldu. Karşıyaka, takım kaptanı Ensar'ın 82'nci dakikada yine penaltıdan golüyle hayati 3 puanı hanesine yazdırdı. Geçen sezon ilk haftada Afyonspor'a attığı golle takımına galibiyeti getiren Ensar bu sezon da alınan ilk galibiyette gemisini kurtaran kaptan oldu. Karşıyakalı futbolcular galibiyeti Kepez'de kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı. Grupta 5 maç sonunda 5 puana ulaşan Karşıyaka hafta içinde salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda 1923 Afyonkarahisarspor'u, 11 Ekim Pazar günü de ligde Eskişehir Anadolu'yu konuk ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

3'TE 3 HAFTASI

Sezona futbol ve basketbolda ilk haftalarda istediği gibi başlamayan Karşıyaka 3 kulvarda birden kazanmayı başarıp moral tazeledi. Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Türk Telekom'a uzun süre önde olmasına rağmen son saniyelerde 1 sayı farkla yenilen Karşıyaka evinde taraftarından yoksun olduğu maçta ezeli rakiplerinden Galatasaray'ı uzatmada 87-81 yenerek kendine geldi. Büyük umutlarla lige başlamasına rağmen ilk haftalarda tutuk kalan futbol takımı 3'üncü Lig'de Kepezspor'u deplasmanda tek golle yenerek çıkışa geçti.

Yeşil-kırmızılılar Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki ilk hafta maçında da Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u deplasmanda 3-0 yenerek lige müthiş başladı. Üç branşta birden galibiyet sevinci yaşamalarının çok keyifli olduğunu söyleyen Başkan Yiğit Tusder, "Hafta sonunu 3'te 3 ile kapatıyoruz. Adım adım her geçen gün daha iyiye. İnşallah böyle devam. Galatasaray önünde maçı uzatmaya taşıyıp kazanmak çok önemliydi. Futbolda deplasmanda rakibin de şiddetle galibiyete ihtiyacı olmasına rağmen kazanıp kötü gidişe son verdik. Son olarak voleybolda da ilk maçta deplasmanda kazanmamız çok güzel" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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