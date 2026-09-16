Haberler

Karşıyaka yeniden başlayacak

Karşıyaka yeniden başlayacak
Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk iki maçında galibiyetle tanışamayıp yalnız 1 puan alarak hayal kırıklığı yaratan Karşıyaka cumartesi günü Bursa Yıldırımspor deplasmanında yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk iki maçında galibiyetle tanışamayıp yalnız 1 puan alarak hayal kırıklığı yaratan Karşıyaka cumartesi günü Bursa Yıldırımspor deplasmanında yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Taraftarlarıyla buluştuğu ilk maçta derbide Altay'la öne geçmesine rağmen 1-1 berabere kalan Kaf-Kaf ilk galibiyetine Bursa'da ulaşmayı istiyor. Bursa Yıldırımspor ilk hafta Söke 1970 SK'yı iç sahada 1-0, ikinci hafta Denizli İdmanyurdu'nu deplasmanda 2-0 yenerek ikide iki yaptı. Topladığı 6 puanla zirve ortaklarından olan Bursa ekibi kalesinde henüz gol görmedi. Karşıyaka ise ilk iki haftada ağları 1 kez sarsabildi. Takımıyla geçen sezon lige çok iyi başlayan, bu sezon ise umduğunu bulamayan Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür oyuncularını rakibe motive etmeye çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir haber alınamıyordu: 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Günler sonra fark ettiler! 63 yaşındaki adamın talihsiz sonu
Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak

Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Kritik 48 saat başladı
Aydın'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Tırla çarpışan araç hurdaya döndü! Araçtaki herkes can verdi
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Gazze'de İsrail saldırısında hasar gören binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında can pazarı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerden vazgeçmedik

Rusya'dan müzakere sinyali! Lavrov iki formülü açıkladı
Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisinden kaçamadı