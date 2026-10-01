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Karşıyaka, yarın Galatasaray'ı cezası nedeniyle boş tribünler önünde konuk edecek.

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Karşıyaka, yarın Galatasaray'ı cezası nedeniyle boş tribünler önünde konuk edecek.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, yarın ilk iç saha maçında Galatasaray'ı konuk edecek. Geçen sezonun son haftasındaki Bursaspor maçı sonrası TBF'den aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle karşılaşma boş tribünler önünde oynanacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona Türk Telekom'a deplasmanda 1 sayı farkla 73-72 yenilerek başlayan Karşıyaka yarın ilk iç saha maçında Galatasaray'ı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekibin geçen sezonun son haftasındaki Bursaspor randevusu sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle karşılaşma boş tribünler önünde oynanacak. Bu sezon henüz takımlarını izleyemeyen Karşıyaka taraftarları maç öncesi son antrenmanı ziyaret ederek oyunculara moral verecek. Galatasaray ilk hafta evinde Çayırova Belediyesi'ni 102-79 yenmişti. Karşıyaka hafta içinde 10'uncu transferi olarak guard Markel Starks'ı renklerine bağlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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